تداول مقاطع مصورة لشخص يذبح الحمير داخل مقلب قمامة بالقليوبية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة القليوبية فيديو يرصد أحد الأشخاص يذبح الحمير داخل مقلب قمامة بميت حلفا بقليوب في محافظة القليوبية.

واتهم أحد المواطنين الذين ظهروا في الفيديو هذا الشخص بأنه يذبح الحمير من أجل بيع لحومها وتحقيق مكاسب غير مشروعة في حين نفى الأخير هذه التهمة مشيرا إلى أنه يبيع الجلود فقط.

وقال عدد من رواد موقع التواصل (فيسبوك) والذين علقوا على الفيديو إن أحدهم يعرف ذلك الشخص وأنه يعمل صباغ حمير ويأخذ جلودها لبيعها.

وكشفوا أن عمله قائم على البحث عن جثث الحيوانات النافقة وسط أكوام القمامة ثم يقوم بعد ذلك بسلخ الجلود وبيعها من أجل تحقيق أرباح مدية.

بينما علق آخرون على الفيديو المتداول بضرورة أخذ المواطنين الحذر وعدم شراء مأكولات خارج المنزل بسب الغش والتدليس الذي يمارسه بعض تجار اللحوم ومحلات بيعها.

وطالب رواد مواقع التواصل بتشكيل لجنة متخصصة من المحافظة ومديرية الطب البيطرى بالتحقيق فى هذه الواقعة حافظا على سلامة وأرواح المواطنين.

فى السياق، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدد 2 سيارة مكبس 50 متر بتكلفة 5.8 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بمدينة بنها وذلك في اطار خطة المحافظة للنهوض بمستوي النظافة بعاصمة المحافظة وتوفير المعدات اللازمة التي توفر الجهد والوقت للعاملين بالمنظومة.

أكد محافظ القليوبية أن المحافظة تسعي دائما للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، إضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.