الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. محاكمة 11 متهمًا بقضية «خلية الشروق»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

 تواصل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا الاثنين محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق".

وأسندت النيابة  للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما أسندت  للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

فيما أسندت للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

دائرة الإرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى جماعة إرهابية خلية الشروق تمويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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