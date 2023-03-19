تسجيل دخول مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقرار القيمة المضافة

تزداد عمليات البحث من قِبل المواطنين كي يعرفون آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي، لمعرفة كيفية التقديم إلكترونيا عبر الانترنت، إذ يتم التقديم من خلال مصلحة الضرائب.

آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي 2023، هو 31 مارس القادم، إذ تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية، والتي تتمثل في شركات الأموال وشركات الأشخاص، بداية من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2023، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب، يتم تقديم الإقرار الضريبي بجميع أنواعه إلكترونيًا، من خلال الاشتراك بـ البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال التسجيل.

خطوات إنشاء حساب مستخدم جديد في موقع الضرائب المصرية:

يجب عليك الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية من هنـــــــا.

بعد ذلك يجب الضغط على إنشاء حساب أعلى الصفحة على اليسار.

اتجه بعد ذلك بملء البيانات المطلوبة وإنهاء خطوات التسجيل.

بعد الانتهاء من تسجيل دخول مصلحة الضرائب المصرية ، يجب ربط حسابه ببيانات المحاسب القانوني، كما يجب التوقيع على نموذج الخدمات الإلكترونية، والحصول على رمز الأمان الخاص بالممول.

ربط حساب الممول بحساب المحاسب القانوني من الخطوات الآتية:

- يجب اختيار أيقونة بوابة الممول من رئيسية موقع مصلحة الضرائب، وتسجيل الدخول بها بالحساب المسجل.

- يجب أن تربط حسابك على تسجيل ضريبي موجود.

- يجب إدخال البيانات المطلوبة وهي: رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 269، ثم ينقر الممول على أيقونة بحث.

- بعد ذلك تحصل على الأكواد التفعيل من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول.

- دخول الممول رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2.

- يضغط الممول على تأكيد، وستظهر رسالة: لقد تم إضافة الممول إلى قائمة الممولين بنجاح.