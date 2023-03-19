حبس لص يسرق الفتيات في الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الفتيات كرهاً عنها باسلوب النصب والاحتيال.



وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالاحتيال والنصب علي الفتيات المقبلات على الزواج وزعمه بمعرفته بإحدى السيدات التى تساعدهن مادياً فى شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام بإصطحابهما لمقابلة السيدة المشار وحال إنتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة خاتم ذهب وهاتف محمول من الثانية بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض ، ولاذ بالفرار.



وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة اخطارا من المقدم احمد جمعة رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفاده تلقيه بلاغا من ربة منزل و شقيقتها بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما من خلال الزعم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى - الهاتف المحمول المستولى عليه - عدد ٢ فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالى - سلاح أبيض.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه" وأقر أن باقى المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات آخرى.

وأضاف بتصرفه فى الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" صاحب محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة.

تم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الخاتم المستولى عليه ومشغولات ذهبية آخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .



بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات وإتهماه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .