الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

«صناعة الجلود» توقع مذكرة تفاهم مع «الصروح العراقية» لتنظيم معارض خارجية للقطاع

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

وقعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة الصروح العراقية للاستثمار العقاري، لتنظيم معارض خارجية لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وقع مذكرة التفاهم جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد سلمان العنزي المدير المفوض لشركة الصروح العراقية، في حضور مصطفى علام رئيس لجنة المعارض في الغرفة، وعلاء النمر مدير عام الغرفة.

قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة، إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار عمل الغرفة على رفع كفاءة الصناعات الجلدية في مصر وتحقيق التنمية المنشودة بالقطاع وزيادة صادراته بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأضاف السمالوطي، أن الهدف من التعاون إعداد معارض مشتركة بين الجانبين خارج مصر، حيث ستعرض الشركة على الغرفة كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالمشاركة في المعارض المتخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية خارجياً على أن تخاطب الغرفة جميع أعضائها بهذه المعارض.

وأوضح أنه وفقا للاتفاقية ستتبادل الغرفة والشركة الخبرات في مجال التسويق والمعارض ورفع كفاءة العنصر البشري وتقنيات الصناعة للمساهمة في زيادة صادرات قطاع صناعة الجلود في مصر.

وأشار إلى أنه سيتم وضع خطط تسويقية لصناعة الجلود وإعداد الدراسات المشتركة اللازمة لرفع كفاءة وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات قطاع صناعة الجلود، كما سيتم العمل من خلال دراسات يقوم بها فريق عمل مشترك يتم تشكيله من الطرفين بما يسهم في تسويق منتجات المصنوعات الجلدية والأحذية ومستلزماتها في البلدان التي تقوم شركة الصروح بتنظيم معارض متخصصة بها وبذلك كافة الجهود لامتداد الحملات التسويقية والترويجية في الدول والأقاليم المجاورة.

اتحاد الصناعات أسواق جديدة الترويجية التنمية المنشودة الحملات التسويقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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