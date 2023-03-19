الهلال السودانى يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلى

أعلن نادي الهلال السوداني، إصابة الثنائي موفق صديق وإبراهيم إيمورو خلال مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الهلال السوداني، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "خضوع موفق صديق وإبراهيم إيمورو لفحوصات طبية للوقوف على الإصابة التي لحقت بهما في المباراة أمام صن داونز".

وكان إبراهيم إيمورو الظهير الأيسر لفريق الهلال السوداني قد تعرض للإصابة التي أجبرت المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي على استبداله في الدقيقة 32 ونزول فارس عبد الله بدلًا منه.

وأصيب موفق صديق في الدقيقة 40 قبل أن يخرج ويشارك أطهر الطاهر بدلًا منه.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أحد يومي 31 مارس أو 1 أبريل لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.