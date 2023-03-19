«أبوزيد» يكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركى لمصر

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر، بمثابة تدشين لاستعادة العلاقات بين البلدين، و تتويج لكل الاتصالات التي تمت الفترة الماضية.

مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات كبيرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن البلدين يربطهما علاقات كبيرة سواء على المستوى الشعبي والرسمي، مؤكدًا أن هناك إيجابية في المباحثات الثنائية بين البلدين، وهناك اهتمام من الطرفين للاستماع إلى بعضهما البعض، وهناك تفهم مشترك لاستعادة اللقاءات.

وأشار إلى أن المباحثات التي عقدت بين وزيري خارجية البلدين تناولت القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض كل طرف موقفه، والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت واستقرار ووحدة ليبيا، وأيضًا مناقشة تطورات القضية الفلسطينية وكذلك الوضع في سوريا.

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من تركيا لزيادة الاستثمارات في مصر، والتركيز على قطاع السياحة وزيادة الصادرات المصرية إلى تركيا، مشيرًا إلى أن البلدين لهما دورًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي، وزيارة اليوم لها دلالة هامة وكبيرة في تطور العلاقات الفترة المقبلة، وهناك ترتيبات لزيارات متبادلة بين البلدين.

وأضاف، أنه تم مناقشة الترتيب لعقد لقاء على مستوى القادة للبلدين في الفترات المقبلة، موضحًا أن العلاقات المصرية التركية في تطور مستمر.