الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أبوزيد» يكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركى لمصر

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر، بمثابة تدشين لاستعادة العلاقات بين البلدين، و تتويج لكل الاتصالات التي تمت الفترة الماضية.

مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات كبيرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن البلدين يربطهما علاقات كبيرة سواء على المستوى الشعبي والرسمي، مؤكدًا أن هناك إيجابية في المباحثات الثنائية بين البلدين، وهناك اهتمام من الطرفين للاستماع إلى بعضهما البعض، وهناك تفهم مشترك لاستعادة اللقاءات.

وأشار إلى أن  المباحثات التي عقدت بين وزيري خارجية البلدين تناولت القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض كل طرف موقفه، والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت واستقرار ووحدة ليبيا، وأيضًا مناقشة تطورات القضية الفلسطينية وكذلك الوضع في سوريا.

 وأوضح أن  هناك اهتمامًا كبيرًا من تركيا لزيادة الاستثمارات في مصر، والتركيز على قطاع السياحة وزيادة الصادرات المصرية إلى تركيا، مشيرًا إلى أن البلدين لهما دورًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي، وزيارة اليوم لها دلالة هامة وكبيرة في تطور العلاقات الفترة المقبلة، وهناك ترتيبات لزيارات متبادلة بين البلدين. 

وأضاف، أنه تم مناقشة الترتيب لعقد لقاء على مستوى القادة للبلدين في الفترات المقبلة، موضحًا أن العلاقات المصرية التركية في تطور مستمر. 

الخارجية وزير الخارجية التركى مصر استعادة العلاقات تركيا زيادة الاستثمارات قطاع السياحة

مواد متعلقة

وزير الخارجية التركى فى مصر.. ما مستقبل التعاون بين القاهرة وأنقرة؟

دبلوماسى: زيارة وزير الخارجية التركى لمصر تسير فى خط عودة العلاقات الكاملة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل المباحثات مع نظيره التركى

وزير الخارجية التركى: جئت إلى مصر لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعى

وزير الخارجية التركى: اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين العلاقات مع مصر

وزير الخارجية التركى: العلاقات مع مصر لها أهمية عظيمة.. ونتخذ خطوات إيجابية لتقويتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«أبوزيد» يكشف تفاصيل زيارة وزير الخارجية التركى لمصر

حظك اليوم الأحد 19 مارس 2023 لمواليد الأبراج المائية

المجلس الإسلامى العراقى: بلادنا مقبلة على الاستقرار مع تضاعف فرص الاستثمار

رانيا يوسف بإطلالة شتوية على البحر

« أن يكون من أبوين مصريين» أبرز شروط التقديم لمعهد معاونى الأمن

عاطل ينهى حياة زوجته خنقا بقرية منشأة عبدالله بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا