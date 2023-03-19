وزير النقل يكشف أهمية مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توقيع العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبوظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة.

المشروع من المشاريع القومية لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر

وأضاف “الوزير”، في تصريحاته لبرنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن توقيع العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل ومجموعة موانئ أبو ظبي لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، مؤكدًا أن المشروع هو أحد أهم المشاريع القومية نظرًا لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر.

وتابع، أن المشروع يعتبر البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، مشيرًا إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأياد مصرية.

وأوضح أن التطوير الكبير في كافة الموانئ المصرية مثل السخنة وسفاجا والإسكندرية ودمياط وغيرها لجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بالإضافة الى جعل الموانئ المصرية موانئ ذكية خضراء.