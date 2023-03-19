«القدسى»: ترامب تورط بعلاقة مع ممثلة إباحية واعترف بجرمه والقضية مستمرة

قال هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إن هناك قضية قديمة تتعلق بدفع الرئيس السابق دونالد ترامب، أموالاً لممثلة إباحية في 2016 ، لكي تصمت على علاقاتها به، وكان الوسيط في دفع هذه الأموال أحد محاميه حيث دفع 130 ألف دولار للممثلة.

ترامب أقر بالذنب في جلسات سابقة

وتابعت "القدسي"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر تطبيق "زووم"، المذاع على فضائية "ten"، أن محام ترامب الوسيط في دفع الأموال، أقر بالذنب في جلسات سابقة في هذه القضية، والقضية مستمرة، وتصل لمرحلة ما قبل خط النهاية، بتوجيه تهمة جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، لدفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية، معقبة: "إلى الآن لم يخرج من مكتب المدعي العام تهم رسمية، ولكن "ترامب" استبق هذه التهم بتغريدة تطالب المناصرين بمساندته".

وأضافت أن "ترامب" حث اتباعه على التظاهر، لكي يمنع المدعي العام، من ممارسة المسار القانوني للقبض عليه، وبهذا سيكون لدى المدعي العام نوع من التوخي والحذر الشديد إذا ما أصدر مذكرة توقيف، ثم القيام بإجراءات أمنية شديدة، بما يتعلق بكيفية القبض على "ترامب"، ونقلة من منزله إلى مدينة نيويورك، ثم كيف تسير الامور في التحقيقيات، والسيطرة على أي مظاهرات، قد تكون مربوطة ببعض التصرفات العنيفة، أو تدمير الممتلكات العامة.

وعلقت: “ما يحدث الآن سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم يتعرض أي رئيس أمريكي سابق لتحقيقات جنائية تتعلق بالتدخل في الانتخابات، أو مثل هذه التهم”، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب يكتسب المزيد من التعاطف لحملته الانتخابية بسبب ما يتعرض له، وهذا أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلة: "هل تؤثر هذه التحقيقات الجارية على حملته الانتخابية للترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 أم لا؟".