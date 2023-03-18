السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محاولات أمنية لضبط سيارة طائشة صدمت صحفيًا وضابط شرطة وسيدة بطنطا

أمن
أمن

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط سيارة طائشة، أصابت النقيب أحمد لطفي، ضابط بإدارة مرور الغربية، والزميل الصحفى طارق الزناتى، مدير مكتب جريدة ميدان الرياضة بالغربية، وسيدة فى منتصف العقد الرابع وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات.

حيث شهدت منطقة المعرض بمدينة طنطا مساء اليوم السبت، واقعة مؤسفة إثر تعرض ضابط وصحفى وسيدة للإصابة بعد أن صدمتهم سيارة بمدخل كوبرى المعرض.

الصحفى طارق الزناتى

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا بتعرض النقيب أحمد لطفي، ضابط بإدارة مرور الغربية، والزميل الصحفى طارق الزناتى، وسيدة فى منتصف العقد الرابع، للإصابة بكدمات وسحجات بعد قيام سيارة بالإطاحة بهم أمام أحد الأكمنة بمدخل كوبري المعرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين بالإسعاف لتلقي العلاج بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار البحث عن السيارة وقائدها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

إتخاذ الإجراءات القانونية ادارة مرور الغربيه الإجراءات القانونية إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة سيارة م سرعة ت صيب صحفي وضابط شرطة وسيدة وتفر هاربة بطنطا بمستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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