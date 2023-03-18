السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة والفيوم

العاب نارية
العاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص، بقصد الإتجار.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بالإتجار غير المشروع في الألعاب النارية، مُتخذاً من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، عثر بحوزته على 40 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية، بمسكن أحد الأشخاص بمحافظة الفيوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تمكنت بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، و10 أجولة بلاستيكية بداخلها مادة البارود، وجوال بلاستيكي بداخله كمية من خيوط الفتيل، وطاحونة حديد كهربائية، وماكينة تقطيع أوراق، وميزانين كهربائيين، وألف قطعة من الورق المقوى "جميعها تستخدم في تصنيع الألعاب النارية"؛ وذلك بمسكن مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم "تبين عدم تواجده".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وزارة الداخلية ألعاب نارية محافظة الفيوم مكافحة الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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