السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى يكشف من هم أحب الناس إلى الله وأفضل الأعمال إليه

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لولا الصحابة لما كنا فهمنا الدين بشكل صحيح، لأنه لا بد من وجود شخص يسأل لنعرف الإجابة، مؤكدًا أن آيات القرآن الكريم مليئة بكلمة "يسألونك"، حتى العلاقة مع الله جاءت من خلال سؤال.

من هم أحب الناس إلى الله؟

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام قال "إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأن أحب الأعمال إلى الله هي سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا"، مؤكدًا أنه لا توجد دُرر أفضل من ذلك.

وتابع أنه كان يعتقد أن أحب الناس إلى الله أكثرهم صلاة أو حجًا أو عمرة، ولكن المفاجأة أنه كان "أنفعهم للناس"، أي المجتمع، مشيرًا إلى أنه يريد من كل شخص أن يسأل نفسه قبل رمضان عن الخدمة التي قدمها لغيره وللشارع الذي يقيم فيه أو للمجتمع.

خالد الجندي أحب الناس أحب الأعمال المجتمع القرآن الكريم

مواد متعلقة

خالد الجندى يشكر الرئيس السيسى: نعيش العصر الذهبى فى كل المجالات

خالد الجندى: لا تدعوا رمضان يدخل على الناس وهم فى كرب

خالد الجندى: «مصلحة البلد أهم مليون مرة من فتاوى الحيض والنفاس»

خالد الجندى: «لولا الطرق والكبارى لخنقتنا الأزمات المرورية»

خالد الجندى: «مصطفى العدوى قال أغرب فتوى وخلى الستات كلهم ملحدين» (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رامي عباس ينفى رحيل صلاح من ليفربول: «من أين أتيتم بهذه المعلومات؟!»

ضبط مليون لعبة نارية داخل مخزن بالجمالية

مواطنة عن جهود فرق البحث الميداني للمبادرة الرئاسية: زيارة «حياة كريمة» زرعت الأمل

«من الفطار للسحور».. نصائح مهمة للحفاظ على ترطيب بشرتك فى رمضان

«التحالف الوطنى» يوزع 55 ألف وجبة غذائية على أهالى المدن الجديدة

غدا.. البابا ثيودروس يحتفل بأحد السجود للصليب في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا