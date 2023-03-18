خالد الجندى يكشف من هم أحب الناس إلى الله وأفضل الأعمال إليه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لولا الصحابة لما كنا فهمنا الدين بشكل صحيح، لأنه لا بد من وجود شخص يسأل لنعرف الإجابة، مؤكدًا أن آيات القرآن الكريم مليئة بكلمة "يسألونك"، حتى العلاقة مع الله جاءت من خلال سؤال.

من هم أحب الناس إلى الله؟

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام قال "إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأن أحب الأعمال إلى الله هي سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا"، مؤكدًا أنه لا توجد دُرر أفضل من ذلك.

وتابع أنه كان يعتقد أن أحب الناس إلى الله أكثرهم صلاة أو حجًا أو عمرة، ولكن المفاجأة أنه كان "أنفعهم للناس"، أي المجتمع، مشيرًا إلى أنه يريد من كل شخص أن يسأل نفسه قبل رمضان عن الخدمة التي قدمها لغيره وللشارع الذي يقيم فيه أو للمجتمع.