السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قوافل ولقاءات ثقافية ضمن احتفالات الوادى الجديد بأعياد المرأة والأم

احتفالات الوادي
احتفالات الوادي الجديد بأعياد المرأة والأم

شهد فرع ثقافة الوادي الجديد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمتها ثقافة المرأة بالفرع على مدار الأسبوع الماضي احتفالا بأعياد المرأة وعيد الأم.

حيث عقد قصر ثقافة موط محاضرة بعنوان "تمكين المرأة والمناصب القيادية"، أكدت خلالها هدى سنوسي أن المرأة قادرة على تولي المناصب العليا، كما أنها تحرص على العمل بشكل مضاعف لإثبات وجودها فى شتى المجالات العملية والعلمية والأكاديمية، كما أثبتت كفاءتها وحققت إنجازات كبرى.

وعقد بيت ثقافة القصر محاضرة بعنوان "المرأة وطريق التكامل الاجتماعي للحياة"، تحدث خلالها عبد المنعم رياض عن دور المرأة الكبير في المجتمع، حيث شاركت عبر العصور فى العمل شتى المجالات، وقد زاد الاهتمام بقضية تمكين المرأة واتاحة الفرصة لها لممارسة دورها الفعال والمساهمة فى صنع القرارات منذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين ١٩٩٦، كما تم تنفيذ لقاء حواري بمركز شباب الخارجة بعنوان "دور المرأة في المشاركة السياسية" أدارته رنيم أشرف.

وقدم بيت ثقافة الراشدة ورشة حكي بعنوان "همسة في أذن حواء"، ونفذ بيت ثقافة الجديدة ورشة حكي بعنوان "المرأة العاملة ألم وأمل"، كما أعد بيت ثقافة المنيرة ورشة حكي عن بر الوالدين.

بجانب ذلك نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة قافلة ثقافية بمدرسة صلاح الدين الإعدادية تضمنت محاضرة بعنوان "الجنة تحت أقدام الأمهات" للشيخ علاء سيد، تحدث خلالها عن فضل الأم، فهى من وضعت الجنة تحت أقدامها ورضاها يحدد المصير، فلا راحة فى الدنيا دون ابتسامتها ولا جنة فى الآخرة عند غضبها، كما نفذ بيت ثقافة المنيرة مكتبة شرق بولاق ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة رسم وتلوين عن عيد الأم.

تأتي الأنشطة ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفاء بالمرأة وأعيادها، وينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

ومن ناحية أخرى وضمن فعاليات برنامج الفرع عقدت عدة أمسيات شعرية منها بنادي أدب البادية وقصر ثقافة موط، كما قدم القصر عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط، بينما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية.

فرع ثقافة الوادي الجديد أعياد المرأة عيد الأم تمكين المرأة والمناصب القيادية قصر ثقافة الطفل بالخارجة الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رامي عباس ينفى رحيل صلاح من ليفربول: «من أين أتيتم بهذه المعلومات؟!»

ضبط مليون لعبة نارية داخل مخزن بالجمالية

مواطنة عن جهود فرق البحث الميداني للمبادرة الرئاسية: زيارة «حياة كريمة» زرعت الأمل

«من الفطار للسحور».. نصائح مهمة للحفاظ على ترطيب بشرتك فى رمضان

«التحالف الوطنى» يوزع 55 ألف وجبة غذائية على أهالى المدن الجديدة

غدا.. البابا ثيودروس يحتفل بأحد السجود للصليب في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا