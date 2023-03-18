مصطفي هارب: 128.5 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية لمنطقة 735 فدان

أعلن المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة عن تفاصيل مشروعات البنية التحتية بمنطقة 736 فدانًا التي تتضمن تنفيذ مشروع“ فرمة- مياه- صرف ”لمشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقه 735 فدانًا.

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنه تم إسناد مشروع تنفيذ محطات مياه- صرف- وأعمال تنفيذ الطرق لشركات المقاولات المتخصصة لعمارات الإسكان الاجتماعي لخدمة 104 عمارات إسكان اجتماعي قد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 16.3 مليون جنيه.

وقال هارب إن تنفيذ المشروع سيتضمن من شبكة المياه بطول 6 كيلوات مترات ومحطة الصرف الصحي بطول 4 كيلوات متر، بالإضافة إلى ذلك تتضمن أعمال شبكة الطرق فرمه بطول 3.5 كيلوات متر، وأيضا تنفيذ محطة ري بطول 2 كيلو متر.

وفي نفس السياق أفاد علي عرفة معاون رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنه جار تنفيذ مشروع تنفيذ محطة رافع التوسعات الجنوبية شامل خزان أرضي وخط بوستر وتنفيذ خط ناقل قطر 800 ممل بطول 5 كيلوات متر.

وأشار علي عرفة معاون رئيس جهاز إلى أن تم إسناد المشروع بتاريخ 22-6-2020 وقد تصل التكلفة الإجمالية نحو 112 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بلغت نسبة إنجاز 95 %.

وأفاد معاون رئيس جهاز سوهاج الجديدة أنه جار تنفيذا تغذيه خط البوستر من محطة المياه المنفذة مرحلة أولى بطاقة إنتاجية بلغت نحو 350000 متر مكعب يوميا وذلك لتغذية امتداد التوسعات الجنوبية بالمياه بخط قطر 800 مم وبطول 5 كيلوات متر تحتوي التوسعات الجنوبية على قطع أراضي الإسكان المتميز وأراضي الإسكان الاجتماعي وعمارات مشروع سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالإضافة تغذية المنطقة الصناعية ومنطقه المخازن.

وأفاد معاون رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ خزان أرضي بإجمالي 5000 متر مكعب، مشيرًا إلى أنه وتم الانتهاء من عنبر الطلمبات شاملًا 5 طلمبات وخطوط الطرد قطر 1200مم وخط طرد قطر 700 مم ومبنى الإدارة ومبنى المولدات ومبنى المحولات والورشة.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف علي مدينة اخميم الجديدة، بتنفيذ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال لهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمدينة وسيتم تنفيذ مباشر مشروعات الإسكان والمبادرات الرئاسية.