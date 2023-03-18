السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أهالى الوراق يدشنون مبادرة «ضد الغلاء» لبيع السلع بأسعار مخفضة

مبادرة أهالي الوراق
مبادرة أهالي الوراق

أطلق مجموعة من شباب وأهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة مبادرة ضد الغلاء لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم ولمساندة الأهالي ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين، بجانب مساندة الدولة وتزويد أماكن البيع بأسعار مخفضة بجانب المعارض ومنافذ البيع.

ونظم مجموعة من الشباب وأهالي الوراق مبادرة ضد الغلاء من خلال فتح بعض المنافذ بأكثر الشوارع حيوية بالمناطق، على أن يتم عرض كل السلع الأساسية والاستراتيجية بسعر مخفض، وتم وضع تلك السلع داخل شادر لتستوعب الأعداد من الأهالي وتوفير كل احتياجاتهم.

وتقول زينب محمد، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن في كل مناسبة تشهدها الدولة المصرية نشاهد تكاتفًا ضخمًا من قبل الأهالي والمقتدرين ماديًا لرفع الأعباء من على كاهل الأهالي، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، كعادة شباب الوراق تم تدشين مبادرة ضد الغلاء لتوفير كل السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق والمحال الخارجية.

من جهتها، أوضحت أمنية، إحدى أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أنه بالفعل تمكن أهالي وشباب الوراق من عمل مبادرة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، إلا أنها تفضل الشراء من معارض أهلًا رمضان ومنافذ البيع التابعة للدولة والحكومة، خاصة أن الأسعار فيها تكون أقل من المبادرات وغيرها من الأماكن، لافتة إلى أنه مجهود مبذول من قبل الأهالي والشباب يستحق التقدير والإشادة على أي حال.

وأضافت مروة علي، إحدى أهالي منطقة الوراق، أن مبادرة ضد الغلاء التي أطلقها عدد من الأهالي بالمنطقة تضم كل أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاجها الأهالي وتلزم البيت المصري خاصة فى شهر رمضان الكريم، وهي بأسعار مخفضة عن المحال الخارجية، "فهي أقل من مثيلتها بالخارج باثنين أو ثلاثة جنيهات، وهناك أسعار وتخفيضات أقل".

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أهالي منطقة الوراق الجيزة الوراق شهر رمضان أسعار مخفضة ضد الغلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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