السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة تنظيم القاعدة بكفر الشيخ غدا

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، غدا، نظر قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ بالجناية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها ٦ متهمين بتهم مختلفة والمعروفة باسم «تنظيم القاعدة» بكفر الشيخ.

وتعقد الجلسة بعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.

ويمثل المتهمين أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة (القاعدة) والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة على النحو المبين بالتحقيقات، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات
وكان المتهمون قد اعترفوا بحيازتهم للسلاح المضبوط والذخيرة، وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال العديد من الشخصيات السياسية والعامة وبعض الإعلاميين من بينهم الإعلامي (أحمد موسى).

أعمال إرهابية الدائرة الثامنة إرهاب المستشار سامح عبد الحكم جرائم تمويل الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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