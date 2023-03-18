خبير اقتصادى: تركيا أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعى المسال من مصر

ثمن المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، زيارة وزير الخارجية التركي لمصر، وكشف أن تركيا من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال من مصر.

خبير اقتصادي: تركيا أكبر الدولة المستوردة للغاز المصر نظرًا لقرب المسافة

وتابع «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرب المسافة بين تركيا ومصر هو السبب الرئيسي في كونها أكبر مستورد للغاز المصري.

وأوضح أن تقرير «Eurostat» الأوروبية للإحصائيات عن أن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيًا والخامسة عالميًا بين مصدري الغاز المسال لأوروبا، لم يتضمن الإفادة عن كم قيمة مشتريات تركيا من مصر من الغاز الطبيعي المسال وكونها ليست من دول الاتحاد الأوروبي.