السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

48 رحلة بالون طائر تحلق بـ1100 سائح فوق الأقصر

رحلة بالون طائر
رحلة بالون طائر

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم، تحليق 48 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1100 سائح من مختلف الجنسيات العالمية، للاستمتاع بسحر مشاهد الطبيعة الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء، حيث تعتبر رحلات البالون أولى رحلات المغامرات المميزة فى جنوب مصر.

وقال أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر- فى تصرح اليوم السبت- إن أرض المطار تشهد إقبالًا مميزًا من السائحين، حيث حلقت 48 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1100 سائح من حول العالم، للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ والطبيعة الساحرة والمعابد والمقابر والوديان والملوك والملكات.

وأشار إلى أن مدة الرحلة تتراوح من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصًا، وتبدأ الرحلة بالتحرك في سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورًا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كل البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.

اتحاد شركات البالون الطائر الاحترازية والوقائية البالون الطائر بالأقصر الضفة الغربية الطيران المدني الطقس الشتوي الملكة حتشبسوت سلطات الطيران المدني

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48 رحلة بالون طائر تحلق بـ1100 سائح فوق الأقصر

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