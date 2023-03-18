«طاقة النواب»: مبادرة «كتف فى كتف» تؤكد حرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إطلاق مبادرة "كتف في كتف" في هذا التوقيت، مع قرب شهر رمضان الكريم يمثل أهمية كبرى بما يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا أن المواطن هو أساس وهدف التنمية في مصر.

وأضاف "عوض الله"، في تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم، أن المبادرة تعد نموذجًا للتكافل بين أبناء الوطن وهي من أكبر وأهم المبادرات الإنسانية على مستوى العالم بمشاركة كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر وسط تكاتف غير مسبوق.

وأشار إلى أن الأزمة تكشف معدن المصريين الأصيل وتلاحمهم وتحويل المحن إلى منح للتعاون والتكافل بين أبناء الوطن في ظل قيادة حكيمة تضع المواطن على رأس أولويات الدولة.

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد أكبر المبادرات في تاريخ العمل الأهلي للوصول للفئات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل في كل أنحاء الجمهورية من خلال توزيع جغرافي وتنسيق غير مسبوق أيضًا واعتمادًا على قاعدة معلومات موثقة لضمان وصول الدعم من المبادرة لمستحقيه بهدف لتخفيف العبء عن كاهل ملايين المواطنين لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف رئيس طاقة النواب أن إعطاء الرئيس شارة البدء في احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف" أمس، تؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومساندة الشعب المصري ووقوف المصريين صفًا واحدًا خلف رئيس الجمهورية لمواجهة للأزمات والتحديات الاقتصادية، حيث كانت توجيهات الرئيس حاسمة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، بمواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

وأوضح "عوض الله" أن المبادرة تأتي بعد إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة بتوجيهات الرئيس بحزمة إجراءات اجتماعية منها زيادة المعاشات وزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة، وكذلك زيادة الأجور والحوافز لكل فئات المجتمع.