السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص وعلاج 2426 مواطنًا خلال قوافل طبية فى أسوان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ثمار نتائج جهود القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية داخل قريتيّ الطوناب وحاجر الميتمية بمركز إدفو ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

جاء ذلك تحت شعار رفعته الأجهزة المعنية محافظة أسوان، وهو توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين، والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2426 مواطنًا ومواطنة مجانًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة، وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المرضى، لا سيما الأكثر احتياجًا، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة. 

أسوان القوافل العلاجية مديرية الشئون الصحية الطوناب حاجر الميتمية إدفو العلاج المجانى

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