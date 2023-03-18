محافظ أسوان يفتتح ورشة العمل التحضيرية لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل التحضيرية "لمؤتمرات الاستثمار بالمحافظات: نحو مناخ داعم للاستثمار" تمهيدًا لتنظيم مؤتمرات الاستثمار بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني للوزارة، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء حسام جعفر، ممثلًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية والشركات والهيئات وممثلي إدارات الاستثمار والصناعة بالمحافظات المصرية.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسوان، عن تقديره وشكره اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على اختيار محافظة أسوان لتكون نقطة إنطلاق لعقد مؤتمرات الترويج للاستثمار والفرص الواعدة بالمحافظات، لافتًا إلى أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية من خلال وضع رؤية متكاملة وشاملة للاستثمار ترتكز على التعاون والتنسيق في الاختصاصات والقرارات الوزارية من أجل دفع الاستثمار بالمحافظات، والعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين.

وأكد اللواء أشرف عطية، أهمية أن تشهد المناقشات داخل ورشة العمل استعراض أبرز التحديات والمعوقات أمام الإستثمار بكل شفافية ومصارحة، مع وضع الحلول المقترحة، وخاصة التحديات المرتبطة بتعدد جهات الولاية، وإجراءات الاستثمار وبدأ الأعمال حيث يتابع وزير التنمية المحلية مستوى حضور المحافظات (٢٧ محافظة) وعرض مقترحاتهم خلال ورشة العمل بواقع مقترح لكل محافظة على حدا تمهيدا للعرض على دولة رئيس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان نجحت فى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات لأن إرادة البناء، وروح التحدي تقود مسيرة العمل والاستثمار في عاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الإفريقى.

وتستمر فعاليات ورشة العمل التحضيرية ستستمر على مدار يومين بحضور جميع المختصين وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات من خلال 8 جلسات متخصصة، تناقش جلسات اليوم الأول آليات وإجراءات الاستثمار في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي، والتجاري واللوجستيي، والصناعة والتعدين، والسياحة.

وفي اليوم الثاني، سيتم مناقشة جلسات حوارية بين المشاركين في ورشة العمل حول آليات وإجراءات تخصيص الأراضي، والمقنن المائي، وتوفير المرافق، بجانب آليات وإجراءات الترويج للاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال بالمحافظات.

فيما ستكون الجلسة الختامية في نهاية اليوم الثاني، عن نتائج ومخرجات ورشة العمل والخطوات القادمة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين.

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