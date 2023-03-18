السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة فى أسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بمركز أبنوب في القضية رقم 16666 لسنة 2022 جنايات أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي، الرئيسين بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز أبنوب بحيازة المتهم «م أبوسكين» مقيم بمركو أبنوب، مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها.

وبإجراء تحريات المباحث التي قادها معاون مباحث مركز شرطة أبنوب أكدت صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات قاد معاون مباحث مركز شرطة أبنوب قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وتمكنت الحملة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لجوهر الحشيش و4 أقراص ترامادول مخدر.