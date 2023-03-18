«الحمص» يبدأ من 48 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم السبت
شهدت أسعار البقوليات اليوم السبت، 18 مارس 2023، استقرار ملحوظا في الأسواق.
وجاءت الأسعار كالتالي.
- أسعار البقوليات اليوم السبت
- شهدت أسعار الفول البلدي عريض الحبة استقرارًا في الأسعار ليسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية اليوم.
- بينما سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت المستوردة حوالي 49 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.
- شهدت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 35 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.
- سجلت أسعار الحمص استقرارا في الأسعار اليوم ليسجل سعره ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.
- سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.
- أسعار العدس استقرت اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.
- واستقر سعر السمسم اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية، ليتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.