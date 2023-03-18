السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الحمص» يبدأ من 48 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم السبت

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات اليوم السبت، 18 مارس 2023، استقرار ملحوظا في الأسواق.

وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم السبت 

- شهدت أسعار الفول البلدي عريض الحبة استقرارًا في الأسعار ليسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية اليوم.

- بينما سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت المستوردة حوالي 49 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- شهدت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 35 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.

- سجلت أسعار الحمص استقرارا في الأسعار اليوم ليسجل سعره ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

-  أسعار العدس استقرت اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- واستقر سعر السمسم اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية، ليتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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