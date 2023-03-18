السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تفحص 51 ألفًا من راغبى الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفًا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، التي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمّنة بـ(QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولا بد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم 6 ملايين و367 ألفا و376 مواطنا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها في 29 يناير الماضي وحتى 15 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، ولمساعدة كل مواطن في الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية)، بينما شملت المرحلة الثانية، التي انطلقت في 5 مارس الجاري، محافظات (الشرقية، الدقهلية، كفرالشيخ، دمياط، أسوان)، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فإن فرق الحملة تؤدي مهامها من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، للوصول إلى المواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، لتطعيم المواطنين والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

الصحة 100 مليون صحة راغبي الزواج مبادرة رئيس الجمهورية فحص المقبلين على الزواج شهادة صحية موثقة المقبلين على الزواج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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