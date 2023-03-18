انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل تجاري في جسر السويس

أمرت نيابة النزهة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل تجاري نشب به حريق في منطقة جسر السويس، وكلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة جسر السويس دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.