كشف لغز العثور على جثة مسن داخل منزله بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية من فك لغز العثور على جثمان فلاح داخل منزله بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بعد بلاغ من نجله بوفاته، وانتقال قوة أمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء العميد أمير الشربيني، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان فلاح مقيم دائرة المركز، داخل منزله، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث، وبيان سبب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد مصطفى داود، رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد حافظ، حيث تبيّن لهم وفاة مسن يُدعي «ع.ع.ح.» - 57 عامًا، وذلك داخل منزله، والذي يقيم به بمفرده، حيث عثرت الجهات الأمنية على الجثة داخل غرفة النوم، وبالمعاينة تأكد عدم وجود إصابات ظاهرية، وتواجد كل متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ وأبواب المنزل.

وبسؤال الجيران ونجله، الذي أكد أن والده كان يقيم بمفردة ولم يراه أو يتحدث إليه من يومين فحضر للاطمئنان عليه واكتشف وفاته بمسكه، مؤكدًا معاناته من عدة أمراض، وبالكشف على الجثة عن طريق مفتش الصحة أوضح في تقريره أن سبب الوفاة كان هبوطًا حادًا بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب كان السبب في وفاته.

وقامت القوة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1339 إداري مركز الشهداء لسنة 2023، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبسؤال نجل المتوفي وإرافق التقرير الطبي عن حالة الوفاة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه بالشهداء.