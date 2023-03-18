السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف لغز العثور على جثة مسن داخل منزله بالمنوفية

جثة
جثة

تمكنت مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية من فك لغز العثور على جثمان فلاح داخل منزله بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بعد بلاغ من نجله بوفاته، وانتقال قوة أمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء العميد أمير الشربيني، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان فلاح مقيم دائرة المركز، داخل منزله، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث، وبيان سبب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد مصطفى داود، رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد حافظ، حيث تبيّن لهم وفاة مسن يُدعي «ع.ع.ح.» - 57 عامًا، وذلك داخل منزله، والذي يقيم به بمفرده، حيث عثرت الجهات الأمنية على الجثة داخل غرفة النوم، وبالمعاينة تأكد عدم وجود إصابات ظاهرية، وتواجد كل متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ وأبواب المنزل. 

وبسؤال الجيران ونجله، الذي أكد أن والده كان يقيم بمفردة ولم يراه أو يتحدث إليه من يومين فحضر للاطمئنان عليه واكتشف وفاته بمسكه، مؤكدًا معاناته من عدة أمراض، وبالكشف على الجثة عن طريق مفتش الصحة أوضح في تقريره أن سبب الوفاة كان هبوطًا حادًا بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب كان السبب في وفاته.

وقامت القوة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1339 إداري مركز الشهداء لسنة 2023، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبسؤال نجل المتوفي وإرافق التقرير الطبي عن حالة الوفاة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه بالشهداء.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة اطمئن أحمد حافظ التقرير الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير التموين: ندرس طلب «منظمة الحبوب» بإعادة النظر فى خروج مصر من الاتفاقية

بنك ناصر يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات إلى 19%

تكثيف أمني لضبط المتهم بالتعدي على خبيرة تجميل في بنها

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى ببنى سويف

«مصر للمعلوماتية» تعقد شراكة استراتيجية مع «اليابانية» لتعزيز التعاون البحثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا