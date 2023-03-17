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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. مايا مرسي تشارك في ندوة «دستور 2014 وتمكين المرأة المصرية» بـ«الأعلى للثقافة»

المجلس القومى للمراة
المجلس القومى للمراة

تنظم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أحمد زايد مقرر اللجنة؛ وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبحضور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ندوة  "دستور 2014 وتمكين المرأة المصرية ما بين الواقع والمأمول دراسة حالة في ضوء الثقافة والقانون والإعلام"؛ وذلك في تمام السادسة مساء الأحد 19 مارس 2023؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة ويشارك بها المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، الدكتورة رباب الششتاوي، أستاذ غير متفرغ بأكاديمية ناصر العسكرية عضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور ماجد عياد، أستاذ الذكاء الاصطناعي مدير مركز أنتاس لأعمال الكمبيوترعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب.

وتنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 علي "إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وفي إطار إعلان عام 2017 عام للمرأة فإنني قررت تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية".

لجنة مواجهة التطرف و الإرهاب المجلس الأعلى للثقافة الدكتور أحمد زايد المجلس القومي للمرأة مايا مرسي دستور ٢٠١٤ تمكين المرأة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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