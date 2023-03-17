الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طبيب الأهلى يكشف سر تغيير محمد الشناوى أمام القطن وحجم إصابة معلول

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعبي المارد الأحمر عقب انتهاء مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن الأهلي من الفوز أمام القطن الكاميروني برباعية نظيفة بالمواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وأوضح أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة، وأنه سوف يخضع لفحص جديد فور العودة للقاهرة لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وأشار إلى أن كهربا تعرض لكدمة شديدة في فروة الرأس بالشوط الأول، وأن الجهاز الطبي حرص على خضوعه لفحوصات سريعة، قبل أن يتأكد من قدرته على استكمال المباراة.

وكشف أبوعبلة عن أن معلول تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله حفاظًا عليه، وأن حالة اللاعب مطمئنة للغاية.

أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي الاهلى القطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا أخبار محمد الشناوي

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