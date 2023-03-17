تجارب مثيرة.. لماذا تصدرت الأهرامات غلاف مجلة «تايم» الأمريكية؟

كشفت مجلة «تايم - Time» الأمريكية عن غلاف عددها الجديد، والذي تصدرته صورة الأهرامات، قائلة إن منطقة الجيزة في مصر من بين أعظم الأماكن حول العالم في عام 2023.

ومن المقرر أن يصدر العدد الأسبوعي لمجلة «تايم - Time» الأمريكية يوم 27 مارس الجاري، وحتى 3 أبريل المقبل، حيث أعلنت عن أفضل 50 وجهة حول العالم، والتي تضمنت مصر، وتحديدًا الأهرامات في محافظة الجيزة، ومنطقة سقارة السياحية.

وقالت المجلة الأمريكية إنها اعتمدت على عدة عوامل غيرت في صناعة السفر والسياحة عالميًا، والتي جعلت نحو 50 وجهة، تضمنت مصر، هي الأكثر اسثنائية حول العالم.

معايير تايم لـ«أعظم الأماكن حول العالم»

ويصدر عدد مجلة «تايم - Time» الجديد بعنوان: "أعظم الأماكن حول العالم في 2023.. الرحلات الأكثر إثارة التي يجب القيام بها الآن، بما فيها طريقة جديدة لرؤية التاريخ في الجيزة بمصر".

وقالت «تايم - Time»: "لقد عادت صناعة السفر للواجهة على قدم وساق في عام 2023، ولم تكن لتصبح كذلك دون تحولات ملحوظة في الأماكن حيث أين نتجول؟ وكيف؟.. كما تعمل التكاليف الباهظة والاهتمام المتزايد بالاستدامة والأصالة على إعادة تشكيل المشهد عالميًا".

وأوضحت أنها اعتمدت أيضًا على ترشيحات من مراسليها والكتاب المساهمين لديها، والموجودين حول العالم، على أي الأماكن تعد هي الأفضل للزيارة خلال عام 2023.

وقالت، في تقرير لها،: "لتجميع هذه القائمة لأعظم الأماكن في العالم، وأفضل الأماكن التي يجب زيارتها هذا العام، طلبنا ترشيحات للأماكن من شبكتنا الدولية من المراسلين والمساهمين".

الأهرامات تتصدرغلاف مجلة تايم

وأكدت «تايم - Time» أن أهم المعايير التي كانت مطلوبة في تلك الترشيحات هي أن تكون تلك الأماكن والوجهات تقدم تجارب جديدة ومثيرة.

وبحسب ما كشفت عنه «تايم - Time»، في تقريرها بعنوان: " كيف اخترنا أعظم الأماكن في العالم لعام 2023؟"، فإن المجلة الأمريكية رأت أن الأهرامات في الجيزة، ومنطقة سقارة السياحية، تتوافر فيها تلك المعايير ضمن 50 وجهة أخرى، لكنها اختاراته دون غيرها للتصدر غلافها للعدد الجديد.

ومن ثم، فإن المعايير التي تحدث عنها المجلة الأمريكية، تؤكد أن الأماكن الأثرية في الجزية وسقارة بمصر تقدم رحلة مثيرة وشيقة تجمع بين التجول في أروقة تاريخ أقدم الحضارات البشرية حول العالم، بجانب تقديم تجارب جديدة للزائرين.

وفي تقرير أخر لها بعنوان « «الجيزة وسقارة – مصر: العودة إلى الأهرامات»، ضمن العدد المقرر طرحه قريبًا، تحدثت المجلة الأمريكية عن المنطقة الأثرية التاريخية التي تقع في محافظة الجيزة، والتي تضم الأهرامات ومنطقة سقارة، والمتحف المصري الكبير.

وأكدت أن الأثار والكنوز التي يضمها المتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف أثري حول عالم، بالإضافة إلى توفير مطار «سفنكس» الدولي على بعد 40 دقيقة فقط، وكذلك منطقة سقارة، جعلت مدينة الجيزة أحد أكثر الوجهات إثارة وتستحق الزيارة من بين 50 وجهة.