5 آلاف مشجع يحضرون ودية المنتخب الأوليمبى مع السودان استعدادًا للقاء زامبيا

حصل مجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة، على موافقة الأمن على حضور 5 آلاف مشجع لحضور ودية المنتخب الأوليمبي مع نظيره السوداني غدًا السبت باستاد الدفاع الجوى فى آخر تجاربه استعدادًا للقاء زامبيا يوم ٢٢ مارس الجاري باستاد الدفاع الجوى ويوم 26 مارس فى لقاء العودة بزامبيا وذلك فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب المدير الإدارى أن المنتخب الأوليمبي يستعد منذ 15 مارس بالتدريب اليومي فى معسكره المغلق، وأدى المنتخب تدريبين تحت قيادة ميكالى وجهازه المعاون: تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب، وليوناردو مدرب الأحمال، وسيد السويركي مدرب الحراس، وجواو محلل الأداء، ومحمود حرب المدير الإداري، ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سليمان المترجم.



وتابع محمود حرب المدير الإداري، أن بعثة منتخب السودان وصلت إلى القاهرة استعدادًا للقاء الودي، وكل الأمور تسير بشكل جيد، ويسيطر الحماس على التدريبات، واللاعبون فى حالة استنفار بحثًا عن تحقيق الحلم الأوليمبي.

ويتابع محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، كل الاستعدادات بنفسه من خلال تواجده المستمر فى المعسكر.

وتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، في معسكر الفريق الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في استاد الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمباراته الودية أمام السوداني يوم السبت المقبل، في آخر تجاربه الودية قبل مباراتي زامبيا يوم 22 مارس الجاري ويوم 26 من الشهر ذاته في لقاء العودة بزامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

على صعيد متصل، قال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي إن بعثة منتخب السودان وصلت إلى القاهرة استعدادًا للقاء الودي.

ويتأهل الفائز من مجموع مباراتي مصر وزامبيا إلى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة للأوليمبياد المقبلة في باريس 2024.

تأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب إيسواتيني بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثاني، عقب العودة من مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

