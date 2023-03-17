الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادى الجديد تهنئ الأم المثالية بالمحافظة

الام المثاليه
الام المثاليه

بعث الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، برقية تهنئة إلى السيدة عزيزة أحمد عمر، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة والثانية على مستوى الجمهورية وذلك ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023.

وتوجه رئيس جامعة الوادي الجديد بتحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر في عيدهن لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع  قائم على الترابط والعطاء والعمل.

وأكد أن الأم المصرية نجحت في تخطى الصعاب، فهن أثبتن للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجهًا التحية لأمهات الشهداء صاحبات الفضل في تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب مصر.

جامعة الوادي الجديد برقية تهنئة الأم المثالية علي مستوي المحافظة والثانية على مستوى الجمهورية ضمن الأمهات المثاليات وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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