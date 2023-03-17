جامعة الوادى الجديد تهنئ الأم المثالية بالمحافظة

بعث الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، برقية تهنئة إلى السيدة عزيزة أحمد عمر، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة والثانية على مستوى الجمهورية وذلك ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023.

وتوجه رئيس جامعة الوادي الجديد بتحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر في عيدهن لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع قائم على الترابط والعطاء والعمل.

وأكد أن الأم المصرية نجحت في تخطى الصعاب، فهن أثبتن للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجهًا التحية لأمهات الشهداء صاحبات الفضل في تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتراب مصر.