بالأسماء.. 3 مصابين في حاث تصادم بالبحيرة

أُصيب اليوم الجمعة، 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر حادث تصادم سيارة جامبو، مع أخرى ربع نقل على طريق أبو المطامير الحوش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وورد إخطارًا إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبو المطامير حوش عيسى، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة كل من:

1- خالد أحمد عبدالجواد البسيوني - 26 سنة، مقيم صلاح الدين شارع الحبروك دمنهور، مصاب بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف المخ.

2- أحمد بدوي أحمد سعد - 18 سنة، مقيم المسين مركز الدلنجات، مصاب بكسر مضاعف بعظمتي الساق اليمنى.

3- أحمد علاء محمد عجوة - 24 سنة، مقيم المسين، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم وجرح بالفم وجرح خلف الرأس.

ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.