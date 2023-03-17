الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا ستسلم أوكرانيا 13 طائرة «ميج- 29»

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية، الجمعة، عن أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز "ميج-29" سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.
وقال إدوارد هيجر للصحفيين: «سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميج-29 لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".
وطالبت أوكرانيا مرارًا بالحصول على مقاتلات من حلفائها الغربيين، خصوصًا طائرات "إف-16" حديثة أمريكية الصنع.
وأضاف هيجر "خطواتنا منسّقة بالكامل مع بولندا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن حكومته "تقف من الجانب الصحيح للتاريخ".

- الكرملين يتوعد المقاتلات التى سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا بالتدمير


من جهته، توعّد الكرملين الجمعة بأن المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا "ستُدمَّر"، مشددًا على أن شحنات الأسلحة الغربية لكييف لن تغيّر أهداف روسيا العسكرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لن يغيّر توفير هذه المعدات العسكرية - كما سبق أن قلنا - نتيجة العملية العسكرية الخاصة، مضيفًا: ستُدمَّر كل هذه المعدات".

كان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن أن بلاده ستسلم دفعة أولى من أربع مقاتلات من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا "خلال الأيام المقبلة".

ولفت وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد إلى أن إرسال مقاتلات "ميج-29" من سلوفاكيا إلى كييف سيستغرق بضعة أسابيع"، وستضمّ الشحنة السلوفاكية 10 مقاتلات من طراز ميج -29 جاهزة للعمل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات لم تُشغَّل منذ عام 2008.

الحكومة السلوفاكية براتيسلافا أوكرانيا ميغ-29 بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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