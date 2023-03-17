الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر «تدشين لمسار استعادة العلاقات»

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة مولود تاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، إلي مصر، والمقررة غدًا السبت، تعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتابع السفير أحمد أبو زيد: "الزيارة بمثابة تدشين مسار لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وجاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى السفير أبو زيد، اليوم الجمعة، قبيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجية تركيا إلى القاهرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أن سامح شكرى وزير الخارجية سوف يستقبل نظيره التركى فى لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، علي أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.

مصر تركيا الخارجية العلاقات الطبيعية سامح شكري

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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