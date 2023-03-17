مصادر بـ«التعليم» تكشف تفاصيل إجراءات مسوغات التعيين لـ30 ألف معلم

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قدم وساق التدريبات الجديدة للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم.

وأكدت مصادر بديوان عام الوزارة أن التدريبات التي يخوضها المعلمين خلال الفترة المقبلة خاصة باللياقة الذهنية والبدنية، تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أنه بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية على أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشمل مصوغات التعيين كما هو مدون بالكتاب الدورى ما يلي:

1- بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

جدير بالذكر أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، تتم على مدار أربعة أيام تدريبية، تناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى فقد تناول استراتيجيات التدريس، وتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.