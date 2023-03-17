الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القصير» يبحث تعزيز آليات التعاون الزراعي مع أوزبكستان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على شير طورايوف، نائب وزير الزراعة الأوزبكي ومدير المركز القومي للابتكار والمعرفة في الزراعة بأوزبكستان، والوفد المرافق له من مديري المعاهد البحثية، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحوث التطبيقية العلمية لتطوير زراعة القطن وبنجر السكر وغيرهم من المحاصيل الزراعية. 

وخلال اللقاء أعرب "القصير" عن حرص وزارة الزراعة المصرية على توطيد علاقات التعاون الزراعي بين البلدين في ظل سعي الدولتين لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات ومن بينها المجال الزراعي، واستعرض "القصير" ما انتهى إليه لقائه مع وزير الزراعة الأوزبكي خلال زيارته لمصر في شهر فبراير الماضي 2023 من توصيات تتعلق بضرورة التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تهم البلدين مثل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين مع أهمية تفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة والتي عقدت اجتماعها الأول في شهر نوفمبر الماضي 2022 وخاصةً في مجالات البحوث العلمية التطبيقية والتعاون التكنولوجي والابتكار في الزراعة.

من جهته، أعرب نائب وزير الزراعة الأوزبكي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وزيارته لمصر ونقله تحيات وزير الزراعة الأوزبكي، ورغبة الجانب الأوزبكي توطيد أواصر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي الذي من شأنه إيجاد الحلول الابتكارية التي تواجه القطاع الزراعي خاصة في مجالات استنباط أصناف من القطن وبنجر السكر المتحملة للملوحة والجفاف ومعالجة مشكلة التفتت الحيازي مع تعظيم الاستفادة باستخدام التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالزراعة الذكية، مع إمكانية توجيه الدعوة لإيفاد وفد مصري لزيارة أوزبكستان للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال الزراعة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمجموعة العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين لإيجاد آلية للمضي قدمًا في تنفيذ كل موضوعات التعاون التي تم الاتفاق عليها، وخاصة تبادل السلع الزراعية، وكذا دراسة آلية تحقيق الشراكة العلمية بين البلدين في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون الزراعي الثنائي.

البحوث التطبيقية التبادل التجاري التعاون الزراعي الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل الزراعية بحوث القطن

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