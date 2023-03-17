قطع المياه عن 9 مناطق بالمرج والسلام ومنطقة بالقليوبية 8 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق تابعة للمرج وهي (سيجال، زينب الوكيل، البركة)، ومناطق تابعة للسلام (السد العالي، أبو رجيلة، تقسيم أبو العز، جميع الإسكانات بمدينة السلام، محطات الصرف الصحى بالسلام، عقد 16 بالجيل الأصفر)، منطقة الشواكر التابعة للقليوبية)، لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة 10 صباح غدٍ السبت الموافق 18 - 3 -2023، وحتى الساعة ٦ مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالي بمحطة مياه المرج استكمالاً لأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.