الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

روما يتعادل سلبيا مع ريال سوسيداد ويتأهل إلى ربع نهائى الدورى الأوروبى

روما
روما

تمكن فريق إي سي روما الإيطالي من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي عقب التعادل السلبي مع مضيفه ريال سوسيداد في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من جانب لاعبي نادي ريال سوسيداد من أجل تسجيل هدف في شباك نادي روما خلال أحداث المباراة، وسط تمركز دفاعي جيد من جانب لاعبي نادي روما الإيطالي خلال مجريات اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليودع ريال سوسيداد المسابقة بصورة رسمية.

وتأهل روما بعد أن انتصر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.

روما ريال سوسيداد تعادل سلبي مباراة روما وريال سوسيداد الدوري الاوروبي

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