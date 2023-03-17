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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 17-3-2023

الذهب
الذهب

ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر حيث سجل الذهب عيار 21، 1945 جنيها للبيع،  بدون ثمن المصنعية مسجل ارتفاع بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأمس الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بشكل واضح، موسعا المكاسب التي حققها بتداولات أمس، مدفوعا بتراجع الدولار الأمريكي والذي عزز تزايد تدفقات المستثمرين على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

و تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-3-2023. 

 

سعر الذهب اليوم 

 

عيار 24 : 2222.75 جنيه للبيع ، 2211.5 جنيه للشراء ، مرتفعًا 5.7 جنيه . 

وراتفع الذهب عيار 22 بقيمة 5.25 جنيه ، ليبلغ 2037.5 جنيه للبيع، 2027.25 جنيه للشراء.

وبلغ الذهب عيار 21: 1945 جنيه للبيع ، 1935 جنيها للشراء ، مرتفعًا 5 جنيهات. 

صعود الذهب عيار 18 : 1667.25 جنيه للبيع، و1658.5 جنيه للشراء، مرتفعًا 4.25 جنيه . 

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عيار 14: 1296.75 جنيه للبيع ، 1290 جنيها للشراء

عيار 12:   1111.5 جنيه للبيع، 1105.75 جنيه للشراء .

جنيه لعيار 9: 833.5 جنيه للبيع ، 829.25 جنيه للشراء

الجنيه الذهب  15560 جنيها للبيع،  و16910 جنيها للشراء

 

سعر الجنيه الدهب والسبائك 

  • سبيكة ذهب عيار 24 من VALCAMBI: 239640 جنيها.
  • سبيكه سويسرى بامب وزن 20 جرام عيار24 : 48290 جنيها.
  • سبيكه سويسرى بامب وزن 50 جرام عيار24 : 120195 جنيها.
  • خمسة جنيه ذهب عيار 21: 112480 جنيها.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 : 4175 جنيها.
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 16690 جنيها.
  • جنية إسلامي من بي تي سي "ما شاء الله: 16960 جنيها.
  • سبيكة 5 جرام ذهب عيار 24 من سويس جولد SWISS GOLD : 11960 جنيه.
  • ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 4235 جنيه .
  • سبيكة ذهب عيار 24 من سويس جولد SWISS GOLD : 6020 جنيه .

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وائل لطفي

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