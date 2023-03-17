الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17-3-2023

مواد البناء
مواد البناء

سجلت أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد، ارتفاعًا جديدًا منذ بداية مارس الجاري، وهي المرة الثالثة التي تسجل فيها ارتفاعات سعيرة جديدة، مع التغيرات الكبيرة التي تواجه سعر الجنيه مقابل الدولار، مما أثر على هذه الصناعة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17-3-2023.

سعر الحديد اليوم 

  • حديد عز: 29,285 جنيه.
  • حديد المراكبي: 27,000 جنيه.
  • الحديد المصريين: 29,200 جنيه.
  • الحديد الكومي: 27,000 جنيه.
  • الحديد بشاي: 28,500 جنيه.
  • حديد العتال: 27,500 جنيه.

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  • حديد عطية: 27,500 جنيه.
  • حديد سرحان: 27,500 جنيه.
  • حديد المعادي: 27,000 جنيه.
  • حديد بيانكو: 27,000 جنيه.
  • حديد العشري: 27,000 جنيه.
  • حديد مصر ستيل: 27,000 جنيه.

سعر الأسمنت 

  • أسمنت حلوان: 1,890 جنيه.
  • أسمنت السهم:  1,850 جنيهًا.
  • أسمنت السويدي: 1,990 جنيهًا.
  • أسمنت المسلة: 1,895 جنيهًا.
  • أسمنت المسلح: 1,935 جنيهًا.
  • أسمنت النصر: 1,910 جنيهات.
  • أسمنت وادي النيل: 1,850 جنيهًا.
  • أسمنت المخصوص: 1,905 جنيهات.
  • أسمنت العسكري: 1,840 جنيهًا.
  • أسمنت العاصمة: 1,810 جنيهات.
  • أسمنت البرج: 1,900 جنيه.
  • أسمنت الماكس: 1,880 جنيهًا.
  • أسمنت الصخرة: 1,900 جنيه.
  • أسمنت الدلتا: 1,870 جنيهًا.
  • أسمنت الصرح: 1,980 جنيهًا.
  • أسمنت سيناء: 1,840 جنيهًا.
  • أسمنت العسكري بني سويف: 1,830 جنيهًا.
  • أسمنت العامرية عادة: 1,975 جنيهًا.
  • أسمنت الممتاز: 1,940 جنيهًا.
  • أسمنت السويس: 1,940 جنيهًا.
  • أسمنت تايتان: 1,890 جنيهًا.
  • أسمنت سيناء:  1,870 جنيهًا.
  • أسمنت أسيوط: 1,800 جنيه.
  • أسمنت المهندس: 1,900 جنيه.
  • أسمنت النهضة: 1,820 جنيهًا.
  • أسمنت أسوان: 1,780 جنيهًا.
  • أسمنت السد العالي: 1,780 جنيهًا.
  • أسمنت قنا: 1,830 جنيهًا.
  • أسمنت المصريين: 1,770 جنيهًا.
  • أسمنت المصري: 1,900 جنيه.
  • أسمنت الصعيد: 1,800 جنيه.
  • أسمنت التعمير: 1,860 جنيهًا.
  • أسمنت المنيا: 1,830 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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