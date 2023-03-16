الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النترات بـ 9000 جنيه للطن.. أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارا في الأسعار اليوم الخميس 16 مارس 2023، وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية  النترات واليوريا و فوسفات والتي جاءت كالتالي.

- أسعار اليوريا والنترات

شهدت أسعار اليوريا استقرارا لتسجل في السوق المحلي 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

 فيما شهدت أسعار النترات حالة من الاستقرار التي دامت علي مدار شهر، وقد سجل 9000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الخشن والناعم 

 سجل الفوسفات الناعم 12.5% 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%  3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

و كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة في وقت سابق، عن أن صناعة الأسمدة قد  سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار،حيث أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريباً من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وقد ارتفاع حجم صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42%، لتبلغ 3.39 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2.4 مليار دولار خلال 2021.

أسعار اليوريا والنترات اليوم الخميس اليوم الخميس أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم الخميس أسعار الفوسفات الخشن المجلس التصدير للصناعات الكيماوية لصناعات الكيماوية وأسمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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