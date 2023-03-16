سواريش: تجربتى مع الأهلى ستبقى فى الذاكرة للأبد

أكد البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن تجربته مع المارد الأحمر ستبقى في الذاكرة للأبد.

وقال سواريش في حواره عبر صحيفة "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية" عندما واجه الأهلي ريال مدريد في كأس العالم للأندية كنت أشعر بالفضول وأنني بحاجة لمتابعة المباراة، من ناحية ريال مدريد فهو واحد من أفضل الأندية الأوروبية أو الأفضل في القارة، والأهلي الأكبر والأفضل في أفريقيا".

أضاف "كانت مباراة جيدة وقوية للغاية، لأنهما فريقان يمتلكان جودة عالية من اللاعبين، وهذا ظهر خلال المباراة".

وتابع "شعرت بالعاطفة تجاه النادي الأهلي، لأنني دربت الفريق من قبل، ولأن الإدارة عاملتني بشكل جيد للغاية وكذلك تعاملت مع لاعبين لديهم احترافية شديدة".

وواصل حديثه "جمهور الأهلي له مكانة خاصة في قلبي ودائما ما يدعم الفريق في أي وقت".

وأتم تصريحاته: بنيت أشياءً في الأهلي ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".

ورحل البرتغالي عن تدريب الأهلي مع نهاية الموسم الماضي بعد خسارة لقبي الدوري المصري وكأس مصر.