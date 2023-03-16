أسعار الدواجن بالأسواق فى التعاملات المسائية اليوم الخميس

تصدرت أسعار الدواجن محرك البحث “جوجل”، حيث أن الدواجن مصدر البروتين لكل فئات المجتمع، وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 16 مارس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء و البلدي اليوم الخميس في التعاملات المسائية

أسعار لحم الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في التعاملات المسائية من 70.00 جنيه الي 71.00 جنيه للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الساسو في بورصة الدواجن في التعاملات المسائية من 110.00 جنيه الي 115.00 جنيه للكيلو.

أسعار لحم الفراخ البلدي في بورصة الدواجن في التعاملات المسائية من 98.00 جنيه الي 99.00 جنيه للكيلو.

أسعار لحم أمهات أبيض في بورصة الدواجن في التعاملات المسائية من 64.00 جنيه الي65.00 جنيه للكيلو.

أسعار الكتكوت اليوم الخميس 16 مارس 2023

أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم من 21.00 جنيه الي22.00 جنيه .

أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم من 15.00 جنيه الي16.00 جنيه .

أسعار الكتكوت البلدي حر عمر يوم من 07.50 جنيه الي 08.00 جنيه.

أسعار البيض الأبيض والبلدي خلال التعاملات المسائية

أسعار كرتونة البيض الأحمر من 97.00 جنيه إلي 98.00 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأبيض من 95.00 جنيه إلي 96.00 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البلدي من 102.00 جنيه إلي 103.00 جنيه.

أسعار البانيه والكبد اليوم الخميس

وسجل سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم بـ 88 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر أجنحة الفراخ يرتفع اليوم من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل أسعار البانيه سجلت ما بين 175- 200 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.