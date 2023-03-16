الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية الزيتون لجلسة 29 إبريل للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"خلية الزيتون" لجلسة 29 إبريل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، بعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجّه للمتهمين تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المستشار محمد حماد الدائرة الثانية ارهاب محاكم ببدر خلية الزيتون تعطيل احكام الدستور

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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