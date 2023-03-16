تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية الزيتون لجلسة 29 إبريل للمرافعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"خلية الزيتون" لجلسة 29 إبريل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، بعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجّه للمتهمين تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.