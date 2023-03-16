الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأم المثالية بالبحر الأحمر: «كان نفسى أكون معلمة وحققت حلمى فى بناتى»

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

قالت جميلة السيد علي خضر، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة البحر الأحمر، إنها لم تتمكن من إتمام تعليمها، حتى إنها لا تُجيد القراءة والكتابة، إلا أنها حرصت على تعليم بناتها رغم ظروفها المعيشية الصعبة، بعد أن توفّي زوجها منذ أكثر من 20 عامًا.

وأضافت لـ"الدستور"، أن زوجها توفي وترك لها 5 بنات كانت تحمل الأخيرة منهن قبل وفاته، مؤكدةً أن بناتها لم يبلغنها بأنهن قدمن لها في المسابقة، مؤكدة أنها كانت تعمل بتجارة الملابس والطيور، حتى إنها شاركت في سيارة سرفيس بالغردقة لتدر دخلًا لهن بعدما باعت كل ما تملك كي تسهم بها، حتى تستطيع مواجهة مصاعب الحياة لتربية بناتها، مشيرةً إلى أن هدفها الأساسي في تربية بناتها الخمس هو تعليمهن وسترهن في بيوتهن مع أزواجهن.

وقدمت الأم المثالية بالبحر الأحمر الشكر للقائمين على مسابقة الأم المثالية لاختيارها، حيث إن أمنيتها الوحيدة أن تحصل بناتها على شهاداتهن العليا، لافتةً إلى أنها كانت تحلم في صغرها بأن تكون معلمة لكن الحياة حالت بينها وبين حلمها الذي سعت لتحقيقة في بناتها.

وأكدت أن بناتها تخرجن من كليات عليا، الأولى منهن حاصلة على بكالوريوس تجارة ومتزوجة، والثانية والثالثة بكالوريوس نظم معلومات ومتزوجين، والرابعة حاصلة على لسانس حقوق ومتزوجة، والرابعة إيمان وهي التي قدمت لها في المسابقة بكلية الآداب وسيتم عقد قرانها قريبًا. 

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

الأمهات المثاليات البحر الاحمر الغردقة جميع محافظات محافظة البحر الأحمر وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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