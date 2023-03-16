وزير التنمية المحلية يُهنئ محافظ الشرقية لحصول المحافظة على 11 جائزة

هنأ اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمناسبة فوز المحافظة بعدة جوائز في مسابقة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة و التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و قدم وزير التنمية المحلية التهنئة للفائزين في مسابقة (Top 10 ) كأفضل قيادات تنفيذية ومديري إدارات وموظفين ( فئة جوائز التميز الفردي والمؤسسي) و هم كل من " سعد الفرماوى الخبير الوطني لمحافطة الشرقية لحصوله علي المركز الثالث في وظيفة أفضل رئيس قطاع علي مستوى الجمهوريه، و مكتب شهر عقاري ديرب نجم لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، و الموقع الالكتروني لجامعة الزقازيق لحصوله علي المركز الثالث، و مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة لحصوله على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مديرين عموم على مستوى الجمهورية.

كما هنأ حسيني محمد حجاب منسق المشروعات و مدير إدارة متابعة الخطة لحصوله على شهادة مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مديري إدارات على مستوى الجمهورية، و المركز التكنولوجي بالقنايات على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية، و مركز ديرب نجم على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مراكز على مستوى الجمهورية، و مدينة القرين على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مدن على مستوى الجمهورية، و حي ثان الزقازيق على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ أحياء على مستوى الجمهورية، و مكتب شهر عقاري أول العاشر على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مكاتب عقارية على مستوى الجمهورية، و مكتب تموين هرية رزنه على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل ١٠ مكاتب تموين على مستوى الجمهورية