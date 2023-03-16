تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. قافلة طبية مجانية بالتنمية المحلية للعاملات بالوزارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تنظيم قافلة طبية وندوة ثقافية بمناسبة يوم المرأة المصرية والذي يتم الاحتفال به يوم 16 مارس من كل عام.

وأوضح أن القافلة تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للسيدات العاملات بالوزارة وقطاعاتها بالتعاون مع وزارة الصحة، وتتناول الندوة التوعوية والثقافية والتي تشارك فيها رئيسات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والسيدات العاملات بالوزارة، نشر الثقافة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الصحية المغلوطة بشأنها.

ووجه الوزير، بتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة وأيضا الأنشطة والفعاليات التي تنفذها بالتنسيق مع الوحدات الفرعية في المراكز والمدن والمدن في المحافظات، وانخراطها بشكل أكبر في رفع الوعي الصحي للسيدات العاملات في الوزارة والمحافظات، وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية، ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهن.

وشدد آمنة على ضرورة أن تركز أنشطة وحدات تكافؤ الفرص على الأنشطة التي تتكامل وتتشابه مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص، وتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، موجهًا بتكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع فروع المجلس القومي للمرأة ومديريات الصحة بالمحافظات، على مستوى القرى والمناطق العشوائية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية بمخاطر الإشاعات وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل وصحة أفراد أسرتها، على أن يتم إعداد فريق عمل من وزارة التنمية للمشاركة في الندوات، ويكون لديه القدرة على إلقاء هذه المحاضرات التوعوية سواء في الوزارة أو المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظات.

وأشار إيمان السبكي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أن الندوة التوعوية، ناقشت اليوم عدة موضوعات أهمها: لماذا تنظيم الأسرة؟ والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة، وأيضًا رسائل التنظيم ما بعد الولادة، وشرح أهم الإشاعات المتداولة حول تنظيم الأسرة، وأيضا التعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة، ونظام وأدوات المتابعة المستمرة، مؤكدة على أهمية نشر الوعي الصحي للمرأة، خاصة وأن مثل هذه الندوات التوعوية تتيح التواصل مع السيدات العاملات بالوزارة وقطاعاتها، وقالت إن هناك خطة مستقبلية لتنظيم العديد من الندوات التوعوية، سواء في الوزارة أو المحافظات وتتناول صحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

واختتمت الندوة بالإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بالصحة الإنجابية من العاملات، ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل المقبلة التي تهم المرأة المصرية والتي تحتاجها للارتقاء بالعاملة المصرية