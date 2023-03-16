الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في «اقتحام مركز شرطة أطفيح»

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

وقضت المحكمة بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها

الدائرة الثانية ارهاب المستشار محمد حماد المعروفة إعلامي ا اقتحام مركز شرطة أطفيح إثارة الشغب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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اليوم.. الحكم على متهم في «اقتحام مركز شرطة أطفيح»

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