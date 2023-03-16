الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الخميس 16 مارس 2023

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس 16 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي: 

سعر جرام الفضة اليوم

ارتفعت أسعار أونصة الفضة اليوم 669.919 جنيه مقابل أسعار أمس 670.316 جنيه.

وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 سعر 21.50 جنيه. 

سجل جرام  الفضة البريطانية عيار 925 سعر 20.61 جنيه.

وسجلت الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 19.90جنيه للجرام.

وسجلت الفضة العملات عيار 900  سعر 19.37 جنيه.

وبلغت فضة المجوهرات عيار 800  سعر 17.21 جنيه.

فيما سجلت الفضة عيار 880 سعر 18.94جنيه للجرام.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد اليوم 

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 28.66 جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 884.818 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,416.99جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام  شراء جديد 2,823.21 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,387.81 جنيه.

 - سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,627.00 جنيه.

 - سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 13,124.70جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 25,861.47 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم 

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 21.37 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 664.549 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,068.29جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,136.58 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,273.16 جنيه. 

 سجلت سبيكة الفضة 250 جرامًا إعادة بيع اليوم 5,341.45 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,682.90 جنيه.

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 21,365.80 جنيه.

أسعار الفضة الفضة النقية بداية التعاملات جرام الفضة الفضة الاسترليني

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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