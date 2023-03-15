تعرف على قنوات عرض مسلسل «الكبير أوي» في الجزء السابع برمضان

يرتبط مسلسل الكبير أوي بجزئه السابع وهو من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، ضمن عدد كبير من المسلسلات بأذهان الجمهور، الذي ينتظره على أحر من الجمر، بسبب حبهم الشديد له، وارتباطهم بالشخصيات الموجودة به من بينهم "هدرس، وسمانتا، والكبير، وهدية، وجوني، ومربوحة"، لذا مع قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2023، يهتم الجمهور عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث عبر "جوجل" عن معرفة القنوات التي ستعرض المسلسل.

ويرصد "الدستور" قنوات عرض مسلسل الكبير أوي" الجزء السابع منه في شهر رمضان 2023، في سياق السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “الكبير أوي 7” خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة on الفضائية، ليكون العمل الكوميدي الذي تعرضه القناة خلال أيام شهر رمضان الفضيل بالإضافة إلى منصة “واتش ات” الرقمية.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية “المزاريطة”، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها 3 توائم أحدهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والثالث في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوان الثلاثة، حيث يلتقون ويتنافسون على “العمدية” خلفاً لوالدهما.

ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم)، يتفق الإخوة الثلاثة على إقامة انتخابات للعمدية، ويحاول كل منهم استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح، وفي الأجزاء الجديدة نتطرق لأحداث أخرى خاصة بعد زواجه من مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

مسلسل "الكبير أوي 7" يشارك فيه بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام ، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.